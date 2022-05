C’est ce vendredi 20 mai qu’a choisi l’échevin de l’Environnement de Genappe, Benoît Huts, pour inaugurer le village des abeilles créé sur le site de l’Espace 2000, en face de la bibliothèque: "Nous y avons un pré fleuri avec des arbres fruitiers. Le terrain est entouré de panneaux didactiques réalisés avec le concours du Centre apicole de recherche et d’information (CARI). Ceux-ci permettent d’en savoir plus sur l’abeille, son habitat, son environnement, son alimentation et encore sur la fabrication du miel" , explique Benoît Huts.

Ce village des abeilles se veut aussi être un lieu de sensibilisation à l’environnement et à la biodiversité. Des animations ont été réalisées cette semaine à l’école fondamentale de l’Espace 2000, "pour les élèves, de la maternelle à la sixième primaire: ateliers sur les abeilles, fabrication du jus de pomme, explications sur les animaux qui vivent sous terre. Une mini-ferme est aussi venue à l’école avec des animaux de basse-cour" , explique Isabelle Deprez, enseignante à l’Espace 2000. Les animations autour de l’abeille ont été prises en charge par l’ASBL Terre à Terre. Les élèves ont aussi réalisé une exposition sur la thématique de l’abeille.

Le village des abeilles complète d’autres initiatives favorables à l’environnement et à la biodiversité: "Nous avons également de nouveaux prés fleuris à Loupoigne, au rond-point de la sucrerie, aux abords de l’église de Ways ou encore dans nos cimetières , reprend Benoît Huts. La plantation de vergers le long du RAVeL, sur le site de l’îlot Mintens et dans le centre de Ways s’inscrit dans la même démarche et illustre la volonté du collège communal de répondre aux objectifs stratégiques environnementaux" .