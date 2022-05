Mise en garde: huit vols dans des voitures en deux jours, signale la zone de police Nivelles-Genappe

En effet, des plaintes ont été actées pour une recrudescence de vols dans les voitures avec un fait commis avec effraction à proximité du cimetière de Genappe, mais aussi d’autres vols du côté des rues Tabaral et Croisette. Et là, aucune trace d’effraction n’a été constatée sur les véhicules. Ce n’est qu’en s’apercevant que des objets manquaient dans l’habitacle que les propriétaires ont pris conscience que quelqu’un s’était introduit dans leur voiture.

Il existe plusieurs moyens pour ouvrir un véhicule sans laisser de trace et à ce stade de l’enquête, la zone de police ne sait pas comment les auteurs s’y prennent.

En tout cas, les responsables conseillent à la population de ne pas laisser d’objets de valeur dans les véhicules, que ces objets soient visibles ou non depuis l’extérieur. Autre conseil, se garer dans un endroit sûr comme un garage ou une cour intérieure pour ceux qui en ont la possibilité, ou en tout cas un endroit éclairé pour limiter les risques.

Les préjudices n’étaient, semble-t-il, pas très importants mais dans un des cas, l’auteur a emporté une clé. Pour éviter les cambriolages par les suites, il est aussi vivement recommandé d’éviter de laisser dans sa voiture des clés de maison, des télécommandes de garage ou de portail.

Après ces quatre faits commis dans un périmètre géographique relativement restreint, la zone de police a décidé dès mercredi d’orienter des patrouilles dans les environs, avec une attention particulière aux voitures stationnées et à d’éventuels agissements suspects.

Quatre faits déclarés ce jeudi

Mais ce jeudi, ce sont à nouveau quatre faits qui ont été déclarés, toujours sans que les auteurs aient laissé des traces d’effraction sur les véhicules. Dans une voiture, d’après les premiers éléments communiqués on n’aurait volé qu’une paire de chaussures. Par contre, les auteurs ont aussi "visité" une camionnette et emporté des outils.

Sur les réseaux sociaux, la zone de police encourage les habitants à appeler le 101 s’ils remarquent quelque chose de bizarre, afin qu’une équipe soit envoyée sur place le plus rapidement possible pour identifier les personnes en cause et tenter de mettre fin à cette désagréable épidémie.