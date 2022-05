Sebath Capela aux fourneaux d'un nouveau restaurant à Loupoigne

C’est donc très naturellement et sans stress que Sebath Capela va prendre les commandes du nouveau restaurant de Loupoigne, installé à une cinquantaine de mètres de l’Indrani, dans l’ancienne grange de la ferme rénovée. La salle aura une capacité de 36 couverts, avec des places au comptoir donnant sur une cuisine ouverte plus grande que la salle…

"Je cuisinerai comme je le fais aujourd’hui, en toute liberté mais avec la contrainte de cuisiner ce que j’ai dans mon potager. Ça ne me pose aucun problème, au contraire, cela stimule mon imagination, c’est un challenge quotidien, affirme Sebath Capela. Je suis capable de faire un dessert avec du fenouil si c’est ce que j’ai dans le jardin. Les légumes sont magnifiques et savoureux ici. Tout pousse comme par magie. Et ils sont la base de ma cuisine."

L’ex-candidat du télécrochet culinaire Comme un chef a beaucoup évolué en deux ans. Intégrant avec intelligence et humilité les bonnes leçons apprises auprès de ses maîtres, Damien Bouchéry et Christophe Hardiquest (BonBon), il s’est forgé sa propre identité culinaire, et signe des plats qui allient la fantaisie des compositions à la rigueur de l’exécution. Les curieux seront les plus heureux: "Il n’y aura pas de carte, ce sera une proposition gourmande à l’aveugle".

Alors qu’il avait commencé en solitaire, le chef est désormais entouré d’une équipe de trois personnes et d’un stagiaire. Et il se fait un plaisir de transmettre à son tour les fondements de l’art d’éveiller les papilles. "Éléments" ouvrira ses portes en juin, au plus tôt.

www.indranilodge.com.