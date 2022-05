Loupoigne: L'Indrani, un lodge éco-responsable ouvert sur son quartier

Quatre hectares de jardin, un verger, un potager, deux serres et un jardin médicinal, dix poules, six alpagas, un âne, quatre ruches, des panneaux photovoltaïques, un réseau de récupération d’eaux de pluie, et depuis peu, une centrale biomasse de grande capacité. L’Indrani Lodge, bijou de calme et d’harmonie situé au cœur du village de Loupoigne, n’a pas usurpé son nom d’éco-lodge. Et pour cause. Philippe et Jessica Brawerman, les propriétaires de ce sanctuaire du beau, ne sont pas du genre à faire du greenwashing.