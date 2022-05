"Cette action s’inscrit dans le cadre de l’opération de grand nettoyage Be WaPP qui aura lieu du 5 au 8 mai. On trouve trop souvent des déchets, des canettes jetées par terre. Et des vaches meurent après avoir ingéré ces canettes… Il faut casser ce comportement, nuisible pour les animaux et pour la nature , indique Stéphanie Bury, échevine de l’Agriculture à Genappe. Nous avons le territoire le plus étendu du Brabant wallon. Nous avions plus de 100 agriculteurs, il en reste un peu moins de 70. Nous voulons les préserver. La commission agricole est là pour leur donner la parole, les écouter."

«Toutes nos machines ne sont pas équipées d’un détecteur de métaux»

Anne Geldhof est agricultrice et viticultrice à Glabais: "Le paysage est entaché par ces déchets, les canettes, mais pas seulement. On trouve aussi des plastiques, du verre, parfois des déchets de construction" , dit-elle.

Yves Goies, agriculteur et entrepreneur agricole à Genappe: "Toutes nos machines ne sont pas équipées d’un détecteur de métaux. Nous fauchons les prairies pour nourrir le bétail. Si une canette n’est pas détectée, elle est broyée en petits morceaux. Le bétail, attiré par l’odeur du sucre et de la bière, avale ces morceaux de métaux, et cela lui est fatal…"

Des parcelles piétinées

Les déchets ne sont pas les seuls soucis. Des parcelles sont aussi piétinées: "Récemment, une personne se promenait avec son chien. Elle marchait dans un champ de betteraves. Une autre équipée d’un lanceur de balle s’amusait dans un champ avec son chien ", explique Yves Van Nieuwenhuyse, agriculteur à Bousval.

La commission agricole a décidé de déployer des bâches le long des routes dans chacun des villages, avec deux messages: "Les champs ne digèrent pas le métal, des vaches meurent après avoir ingéré des canettes jetées par terre" et "On a marché sur la lune, ne marche pas dans mon champ. Se promener oui mais on reste sur les chemins" . Tous espèrent que cette action de sensibilisation contribuera à modifier les comportements.