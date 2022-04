Genappe a fait analyser son offre commerciale

Une enquête a été réalisée auprès des riverains pour connaître les attentes, les besoins, les habitudes actuelles des consommateurs. Les 444 personnes qui y ont répondu sont généralement satisfaites. Parmi les éléments qui les inciteraient à fréquenter davantage les commerces du centre de Genappe, on trouve principalement une demande d’offre plus diversifiée, des magasins/épiceries de produits locaux et/ou bio, davantage d’enseignes et une offre plus abondante.

Les types de commerces les plus plébiscités sont: magasins de chaussures, magasins de vêtements, commerces alternatifs (vrac, deuxième main), magasins d’équipement de la maison (électroménager, décoration, meuble), poissonneries, magasins de fruits et légumes bio. Les enseignes les plus citées sont Action, Casa, Blokker, Trafic. À noter que l’enseigne Action s’installera prochainement rue des Lilas.

Développer les marchés

Les marchés sont potentiellement intéressants. Ils pourraient davantage se développer. Lors de l’atelier participatif réalisé avec les commerçants, les idées suivantes ont été lancées: un marché qui occuperait tout le centre, un marché des produits locaux et artisanaux, un marché en soirée à Vieux-Genappe.

Il s’est avéré également qu’il serait intéressant de mettre en lumière l’artisanat local: de développer l’événementiel dans le centre de Genappe; de soigner l’ambiance, le mobilier urbain; de définir un parcours chaland et travailler les connexions (entre la rue des Lilas, la Grand-Place et la rue de Charleroi, via notamment la rénovation urbaine de l’îlot Mintens mais pas seulement); de renforcer la signalétique; d’éviter les cellules vides; et d’activer des aides au lancement via un soutien financier de la Ville.