"C’est une bonne nouvelle. Le réseau d’accueil en Belgique est complètement saturé depuis des mois; des centaines de personnes se sont retrouvées à faire la file durant plusieurs jours pour espérer pouvoir déposer une demande d’asile et bénéficier d’un accueil durant le traitement de leur demande, commente Simon Moutquin, député fédéral Écolo. Ce manque de place est la conséquence d’une gestion catastrophique du précédent Secrétaire d’État Théo Francken, qui a fermé un grand nombre de places et détricoté la confiance avec les Communes, pourtant à l’avant-plan de l’accueil."

Le député fédéral, soutenu par la locale Écolo Genappe, encourage les Genappiens à réserver bon accueil à ce projet: "Contrairement aux affirmations du bourgmestre, un centre Fedasil en plein cœur d’une ville peut être une opportunité pour tous et doit traduire notre volonté d’inclure les demandeurs d’asile et non de les tenir à l’écart. Les exilés vivent sans cesse l’épreuve ultime de devoir rappeler leurs droits et leur désir de vivre. Ce qui n’est ni normal ni acceptable. Un effort particulier devra être réalisé par les autorités et l’ensemble des acteurs concernés pour informer, rassurer et dissiper les fausses informations qui déjà se répandent sur les réseaux sociaux".

Anne Beghin, cheffe de file d’Écolo Genappe rappelle que "depuis des années, même avant de devenir officiellement commune hospitalière, la fraternité active au sein de la commune n’a jamais faibli, Alors créer du lien aussi avec les quelque 250 nouveaux arrivants est un défi que nous devons voir comme une belle opportunité de vivre ensemble, de convivialité et de mixité culturelle. Et affirmer ensemble notre socle humaniste" .