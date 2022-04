Genappe propose ce dimanche sa «Roller Parade, tous à roulettes»

La deuxième édition de la "Roller Parade, tous à roulettes" organisée par le Carrefour culturel "38" de Genappe est organisée ce dimanche 1er mai, à 15h, au départ de la rue de la Station, entre le ballodrome et le parc à conteneurs. Ce rendez-vous est ouvert aux amateurs, débutants et même professionnels. Il s’adresse donc à tous, aux rollers, vélos, skateboards… Deux parcours en boucle: 4 km (parcours accessible aux chaises roulantes électriques) et 7 km.