Genappe: 179 Ukrainiens acceuillis dans une centaine de foyers

La séance de lundi avait pour but de rappeler l’ensemble des démarches pour leur bonne intégration. La première d’entre elles est l’enregistrement au centre fédéral pour obtenir le statut de protection temporaire. Il faut ensuite se rendre à l’administration communale, pour recevoir la carte A de titre de séjour limité. Cela ouvre au réfugié le droit au marché de l’emploi, aux aides temporaires du CPAS, au revenu d’intégration sociale après enquête, à une aide sociale pour divers achats (vêtements, matériel de puériculture, jouets), aux médicaments, au P’tit Maga du CPAS, à l’inscription auprès d’une mutuelle.

Une centrale de dons est ouverte sur la place de Bousval le mercredi et le vendredi de 16h à 18h30, ainsi que le samedi de 14h à 16h. L’association Saint-Vincent de Paul organise également des permanences pour les dons.

De nombreuses questions ont été posées concernant l’enseignement des jeunes ukrainiens. Jusqu’ici, seulement vingt d’entre eux fréquentent les écoles de Genappe alors qu’il serait préférable de les intégrer au plus vite dans l’enseignement. L’école des devoirs et l’AMO Tempo peuvent assurer un soutien scolaire. Des cours de français sont organisés à l’IPFC de Nivelles et au CriBW. Des ateliers de français sont organisés au Monty chaque jeudi de 15h à 17h, ainsi que des jeux pour enfants le mercredi. Plusieurs associations proposent aussi des activités. Des espaces de rencontre pour hébergeurs et hébergés sont organisés le samedi de 10h à 12h au 14 de la rue de Bruxelles.

Service social de Genappe: 067794239, justine.servais@genappe.be. CPAS: 067645450, cpas@genappe-cpas.be.