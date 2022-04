Genappe: un centre Fedasil ouvrira se portes à la fin de l’été dans l’ex-résidence Le Lothier

L’ouverture était programmée pour le mois de juin mais il semble que les travaux aient pris un peu de retard: "Les 242 places ne seront pas occupées d’un coup. Les premiers demandeurs sont attendus en septembre ou en octobre, les autres viendront au fil du temps" , a annoncé le bourgmestre lors d’une réunion organisée lundi soir à l’hôtel de ville à l’intention des hébergeurs des réfugiés ukrainiens.

Besoin de nouvelles places d’accueil

Fedasil est l’agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile. Elle organise l’accueil des demandeurs de protection internationale. Ils fuient la guerre, les persécutions… Le candidat s’inscrit à l’Office des étrangers (au Petit-Château). Une fois son dossier ouvert, Fedasil l’héberge durant tout le traitement de sa demande d’asile par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Cet organisme examine les demandes, délivre les certificats et les documents d’état civil aux réfugiés et apatrides reconnus.

Au cours du mois de mars 2022, il y a eu 3247 demandes de protection internationale en Belgique. Au cours de l’année 2021, ce sont 20211 demandeurs qui ont reçu une place dans le réseau de Fedasil: "Cela représente une hausse de 48% par rapport à 2020. Fedasil a besoin de nouvelles places d’accueil. La durée du traitement des demandes s’est allongée. Nous avons donc plus d’entrées que de sorties" , explique Benoît Mansy, porte-parole de Fedasil.

Dès que le candidat demandeur d’asile est enregistré, Fedasil l’envoie vers un de ses centres d’accueil. À Genappe, on s’attend à accueillir beaucoup d’Afghans et d’Africains: "Les Afghans sont les plus nombreux (29% en 2021). Ils viennent aussi de Somalie, Syrie, Palestine, Somalie, Érythrée… Il y a une mixité des profils dans les centres d’accueil: des familles avec enfants, des personnes isolées, des mineurs, et différentes nationalités" , poursuit Benoît Mansy.

La Croix-Rouge sera chargée d’assurer la gestion quotidienne du centre d’accueil.