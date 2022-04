Vents défavorables pour les projets éoliens

Avis majoritairement négatifs

Il en ressort un avis négatif de la part de la population qui a réagi à la consultation qui avait pour but de récolter les avis, sans être une étude d’incidences formelles. Les avis négatifs étaient majoritaires lors des réunions citoyennes. Il y avait cinq avis positifs sur les 145courriers envoyés à la Ville.

Yves Patte, sociologue du bureau Innovons, a présenté la synthèse des réactions. Les avis négatifs exprimés sont argumentés, en dehors des avis opposés à l’éolien, par la dégradation du paysage et du cadre de vie rural, les risques pour la faune et la flore, le bruit, les effets néfastes sur la santé.

Un mix énergétique

Vincent Girboux a rappelé jeudi que le collège communal devait faire une proposition au conseil communal à propos du dossier éolien: "Je ne donne pas ici la position du collège mais à mon avis, nous devrons revoir nos actions pour atteindre les objectifs du plan climat. Je pense que nous devrons nous orienter vers un mix énergétique, une réduction des consommations avec une multiplication des sources d’énergies renouvelables (photovoltaïque, biomasse, hydraulique…)" , a indiqué l’échevin. Les membres présents à l’assemblée, majoritairement opposés à la pose d’éoliennes, ont manifesté leur intérêt pour s’engager dans cette nouvelle approche, si elle est retenue par la Ville.

Nouvelle demande de permis de New Wind

Jeudi aussi, la Ville a fait le point sur les dossiers éoliens. Un des trois axes du plan climat, adopté par Genappe en 2017 pour réduire ses émissions de CO2de 30%, est l’augmentation de la quote-part des énergies renouvelables. L’installation d’éoliennes entre dans cet axe.

Plusieurs demandes de permis ont été introduites. Le 25 octobre 2019, un permis a été octroyé par le gouvernement wallon à la société New Wind pour l’installation de cinq éoliennes le long de la N25 entre le lieu-dit Bruyères Madame et le village de Promelles. La Ville et les citoyens ont introduit un recours au Conseil d’État.

Le gouvernement wallon a aussi accordé un permis à la société Windvision en janvier 2021, pour six éoliennes dont trois sur Nivelles et trois sur Genappe. Ici aussi, les citoyens et la Ville ont introduit un recours au Conseil d’État.

Les deux recours sont toujours en cours d’examen.

Un permis a été refusé en septembre 2000 à la société EEG, sa demande se situait dans la zone similaire au projet de New Wind.

Nouvelle demande, plus de puissance

La société New Wind est récemment revenue à charge. Les autorités communales ont annoncé qu’elle vient de rentrer une nouvelle demande de permis, similaire à sa demande précédente mais avec des puissances supérieures. Cette nouvelle demande ne signifie pas qu’elle renonce à son permis délivré en 2019. Elle a ouvert deux dossiers à l’objet identique, si l’on excepte la puissance des installations. "La décision d’octroi du permis revient à la Ville en première instance" , indique l’échevin Vincent Girboux.

"La Ville délivre le permis lorsque le projet est entièrement établi sur son territoire. Mais, elle est contrainte de suivre la décision des fonctionnaires délégués de la Région" , précise l’échevine de l’Urbanisme, Carine Messens.