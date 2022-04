Concours «Genappe Villages fleuris» 2022

C’est une jolie manière de mettre en valeur son habitat, de montrer ses talents de jardinier et de donner une belle image de la commune.

Tous les Genappiens sont invités à fleurir leurs façades, fenêtres, vitrines, terrasses, balcons, devantures… Le concours qui se déroulera du 1erjuillet au 1erseptembre, comporte deux catégories: les façades et balcons fleuris, les jardinets fleuris. Les trois meilleurs des deux catégories seront récompensés.

La biodiversité récompensée

Seules les réalisations en plantes naturelles seront prises en compte, elles doivent être visibles du domaine public. Le jury prendra en compte l’aspect général, l’harmonie des formes et des couleurs, la diversité et l’originalité des espèces de fleurs, le soin et l’entretien durant la saison, la présence de variétés mellifères et/ou indigènes et tout aménagement favorisant la biodiversité (exemple: petit hôtel à insectes).

L’inscription est gratuite. Le concours est ouvert à toute personne, propriétaire, locataire, occupant ou responsable d’un bâtiment privé ou public, situé sur le territoire de la commune de Genappe.

Les gagnants seront récompensés par un bon d’achat allant de 75€ à 125€ chez les pépiniéristes locaux. Ces prix seront remis aux lauréats lors d’une cérémonie officielle dans le courant du mois d’octobre prochain.

Inscriptions: www.genappe.be