Genappe: deux nouveaux affûts sur la balade du Tadorne

Cette balade d’environ 4,5km s’effectue sur des sentiers et chemins publics: "La réserve est actuellement inaccessible en dehors des visites guidées. Environnement-Dyle a imaginé une visite de l’extérieur avec vue sur la réserve. Cette balade est agrémentée de panneaux didactiques explicatifs mis en place grâce au financement de la Province du Brabant wallon et du Groupe d’action locale des 4 Bras. Les panneaux illustrent la faune et la flore présentes dans et autour de la réserve" , explique Michel Fourny, présidente d’Environnement-Dyle. La balade doit encore être balisée. On peut déjà la découvrir sur le site internet d’Environnement-Dyle ( environnement-dyle.be ).

Trois postes d’observation

Trois postes d’observation y sont installés et donnent une large vue sur les bassins de décantation: "Un observatoire existait déjà le long du RAVeL. Il avait été installé par la Ville de Genappe. Deux autres ont été ajoutés grâce au financement de la Province, ajoute Michèle Fourny. Dans chaque poste d’observation, nous allons installer des panneaux didactiques avec photos, noms et les principales caractéristiques des oiseaux que l’on a le plus de chance de voir à cet endroit".

La biodiversité chez soi

La promenade sera complétée grâce à un budget participatif d’un montant de 9000€ accordé à Environnement-Dyle par la Ville de Genappe: "Nous allons fournir des exemples de ce que l’on peut faire facilement chez soi pour améliorer la biodiversité. Le thème est “Comment accueillir la diversité chez soi”. Nous mettrons en place cette année une mare, une spirale aromatique à insectes, un mur de pierre sèche, des nichoirs, un tas de bois et des panneaux explicatifs" .

La sucrerie de Genappe disposait de 21bassins de décantation dont 13 visibles: "Des gros travaux seront entamés pour installer un système de pompage pour amener de l’eau de la Dyle dans les bassins. Des panneaux photovoltaïques alimenteront les pompes. Les travaux seront financés par le cabinet de la ministre de l’Environnement, Céline Tellier" , précise Michèle Fourny.