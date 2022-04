Face à l’accueil des Ukrainiens, les communes se sentent un peu seules...

Même si les annonces de Fedasil, qui tente lui aussi de gérer les flux d’arrivants, parviennent souvent en dernière minute dans les communes. "Il arrive que la veille, on nous dise que le lendemain matin, un car arrivera chez nous, sans qu’on sache combien de personnes seront à bord, confirme le bourgmestre de Genappe, Gérard Couronné. Mais je ne jette pas la pierre au fédéral, ils font aussi ce qu’ils peuvent."

Cette semaine, le collège communal du Lothier a décidé d’engager une personne à mi-temps pour renforcer le service qui gère cet accueil sur le plan local.

Sans promesse d’aide du fédéral, l’assistante sociale qui est en contact avec les hébergeurs et les hébergés et qui accompagne ces derniers et visite les logements pour s’assurer que tout se passe bien, ne pouvait plus continuer à faire des journées de 12 ou 14 heures.

"Dans la grande majorité des cas, il n’y a pas de problème, souffle celle-ci. Nous avons environ une centaine de personnes venues d’Ukraine sur notre territoire. Quand il y a des difficultés de cohabitation entre hébergeurs et hébergés, nous organisons une conciliation, on réinstaure le dialogue avec l’aide d’un traducteur qui reste joignable à tout moment."

«On ne peut pas mettre les gens sur le trottoir»

Le souci pour l’instant, c’est lorsqu’une véritable rupture est constatée entre la famille accueillante et ses "invités". Si ces situations compliquées restent exceptionnelles, elles arrivent. Et là, quand la Commune revient vers Fedasil pour qu’une autre solution d’hébergement soit trouvée, elle se retrouve assez seule. La réponse du fédéral, pour faire bref, est qu’une fois les réfugiés arrivés dans la commune, c’est à celle-ci de gérer…

En cas de mésentente extrême, les hébergés ayant été inscrits sur les registres de population comme domiciliés à l’adresse, il n’est pas non plus évident de les obliger à quitter les lieux. À moins de passer par une procédure devant le juge de paix, voire une plainte et l’enquête qui en découlera…

« Ce sont des situations exceptionnelles, tempère l’assistante sociale. Mais il y a des cas et c’est vrai qu’il y a des lacunes dans les procédures: comme tout le monde a agi dans l’urgence, c’était difficile de tout envisager. Nous, on ne peut ni laisser les hébergeurs dans les problèmes, ni mettre des gens sur le trottoir sans proposer une alternative. Pas question non plus de replacer une famille chez d’autres hébergeurs sans leur expliquer le souci qu’il y aurait eu ailleurs auparavant: on doit être honnête. Mais pour l’instant, dans ces situations, les Communes sont laissées à elles-mêmes, c’est clair et net… »