Arbitre: Duvivier T.

Cartes jaunes: Berdayes, Abderrahmani, Madani, Hammas.

Buts: Maistriaux (1-0, 24' et 2-0, 55'), Gasmi Y. (3-0, 59'), Maistriaux (4-0, 78'), Indenge (4-1, 80').

GENAPPE: Malbrancke, Steens (58' Van Ophalvens), Busselot, Rosart, Berdayes (64' Huby), Pête, Van Landschoot, Laloux (75' Gasmi N.), Maistriaux, Fabry (50' Gasmi Y.)

SPORTING BRUXELLES: Krokos, Ben Mohamed (53' Madani), Tazzani, Köse, Barkaoui, Indenge, El Bahodi, Kambala (53' Bassir), George (Zbakh), Abderrahmani, Nkanza (46' Hammas)

Déjà vainqueur d’une tranche et donc assuré de disputer le tour final, le Sporting Bruxelles se déplaçait du côté de Genappe pour une rencontre, à leurs yeux, sans enjeu.

Un enjeu bien différent du côté des Genappiens, puisqu’en cas de victoire, les hommes de Vincent Kohl enchaîneraient une dixième victoire consécutive, soit un impressionnant 30/30, synonyme du gain de l’ultime tranche, ce qui les qualifierait pour le tour final, et ce malgré une sixième place au classement.

Ce décor planté, et vu l’enjeu de la rencontre, ce sont des Genappiens très timides et crispés qui ont entamé la rencontre. Ceux-ci qui semblaient quelque peu tétanisés durant les vingt premières minutes, auront pu compter sur leur fidèle buteur, Maistriaux, qui contre le cours du jeu, viendra ouvrir le score et libérer tout un club.

La seconde mi-temps ne sera plus qu’une formalité pour Genappe, face à, il est vrai, une équipe du Sporting Bruxelles venue en dilettante.

C’est sur un score de 4-1 que les Genappiens valideront finalement leur ticket pour le tour final et parviendront à réussir le sans-faute lors de cette dernière tranche.

De quoi donner le sourire à Vincent Kohl, le coach Jaune et Bleu. " Les joueurs ont semblé stressés et pas vraiment sereins dès l’entame du match. Mais il est vrai que ce but nous a totalement libérés. On a eu besoin de ce petit coup de pouce que pour rentrer pleinement dans notre match et une fois à 2-0, on ne doit pas se cacher, le Sporting a arrêté de jouer. C’est paradoxal, car c’est sans doute notre plus mauvais match depuis de nombreuses semaines, mais c’est celui qui nous qualifie! Ce tour final est la récompense d’un travail collectif acharné! "