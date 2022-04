Genappe: le carnaval «du retour» a attiré la grande foule ce dimanche

Les danseuses brésiliennes du groupe Sonqonina de Céroux-Mousty ouvraient le cortège. Certains dans le public regrettaient qu’elles n’étaient que deux en tenue carnavalesque en tête du groupe: "Lorsque j’ai contacté José Losano, le responsable du groupe, il m’a dit qu’il faisait le maximum. Mais, comme beaucoup d’autres groupes, Sonqonina a été à l’arrêt et a dû relancer son activité…"

Par ailleurs, une chose promise étant due, Jérôme Leclercq y est allé de sa poche dimanche matin: "J’avais promis que j’offrirais le champagne au nouveau groupe de gilles, les Chenappans, s’ils étaient 30 gilles. Ils étaient finalement 36. Cela m’a coûté douze bouteilles de champagne…"

Rondeau sur la Grand-Place ce lundi

La plupart des groupes étaient de Genappe. Ils ont défilé devant la toute grande foule. Parmi ces groupes, les trois groupes de gilles: les Chenappans, les paysannes et les gilles de Genappe, les gilles et leurs dames de la Dyle. Des dames qui étaient très élégamment habillées. Elles défilaient avec leurs ombrelles. Sans oublier l’école de tambour de Marc Ravet, toujours bien présente. Trois groupes venaient de l’extérieur: les Zwetekes de Villers-la-Ville, les Pierrots d’Arlon et les "Tierra à sous" de Bruxelles. Ces derniers ont entonné des airs de cornemuse dans les rues de Genappe.

Le carnaval se poursuit ce lundi avec, à 16h, un rondeau sur la Grand-Place, le feu d’artifice à la plaine communale à 21h30, le brûlage des bosses pour les paysannes à 22h à la plaine communale, à 22h45 sur la Grand-Place pour les Chenappans et à 23h30 au Sloppy pour les gilles et leurs dames de la Dyle.