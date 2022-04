L’architecture du projet n’est pas appropriée

Deux ans de discussions

Benoît Moreau (Écolo #CréonsDemain) s’étonne de cette décision: "Les éléments architecturaux, c’est une question de goût. Le projet a été présenté au collège communal il y a deux ans. Des choses ont été réaménagées. Je ne comprends pas que vous veniez maintenant avec des arguments pour le refuser. Le bâtiment voisin a aussi de toitures plates, certes anciennes. Le projet apporte un plus du côté des inondations, avec l’ouverture vers l’arrière, le parc actuellement privé sera ouvert au public. La commission consultative de l’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) a remis un avis favorable après en avoir discuté longtemps. Vu la surface du terrain, on pourrait y prévoir davantage de logements…"

"Nous en discutons depuis deux ans, c’est vrai, a repris l’échevine Carine Messens. À chaque réunion, il a été précisé à l’auteur de projet que l’administration communale est défavorable par rapport au non-respect des règles d’urbanisme, concernant le gabarit et les toitures plates. La CCATM a émis un avis favorable à condition de revoir coursive et bow-window (fenêtre en saillie sur la façade). Autant dire qu’il faut refaire tous les plans. Ce projet ne propose pas une architecture “typiquement vieux Genappe” comme on aimerait. En revanche, en termes de densité, on est dans le bon…"

Le groupe Écolo#CréonsDemain s’est montré favorable à l’ouverture du sentier, liée au projet. Les groupes, PS et MR-cdH, ont voté contre.