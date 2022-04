Pas de rues cyclables dans le centre de Genappe

La Région wallonne n’a pas accepté certains objectifs du plan Wallonie cyclable introduit par la Ville de Genappe et son comité de suivi."Genappe va donc devoir remettre un plan modifié, signale Aude Roland, conseillère en mobilité de la Ville.Nous voulions une fiche emblématique “Genappe centre cyclable”. Nous avions l’intention de donner le statut de rue cyclable à une partie de la rue de Ways et à une partie de la rue Joseph Berger, à la traversée dans l’autre sens rue de Charleroi et rue de Bruxelles, dans le centre. Nous nous sommes heurtés à un refus de la Région wallonne. Selon ses services techniques, la rue cyclable n’apporte rien de plus que la situation existante puisqu’en plusieurs endroits, il n’est actuellement pas possible d’y dépasser les cyclistes."