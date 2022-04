Le carnaval de Genappe sera de retour ce dimanche

Dès que le pays est passé en code jaune, le 5 mars dernier, le comité des fêtes s’est mis au travail pour l’organisation du carnaval:"Il n’a pas été facile de trouver des groupes. Dans le cortège, il y aura trois sociétés de gilles: les gilles et les dames de la Dyle, les gilles et les paysannes, les Chenappans et l’école de tambour. Ensemble, ils ont décidé d’organiser un rondeau dimanche à 9h30 sur la Grand-Place. C’est une nouveauté par rapport aux années précédentes", indique Jérôme Leclercq. Ces sociétés remettront ensuite les médailles à leurs affiliés lors de la réception qui suivra au complexe sportif.

Seize groupes

Seize groupes seront présents dans le cortège qui se formera devant le Sloopy à 14h30. Les gilles parcourront les rues de Charleroi et de Bruxelles. Les groupes suivront un itinéraire plus large passant par la rue Vandevandel, l’avenue Semal, les rues Berger, Lebrun et de la Station. Le cortège se disloquera au niveau de la plaine communale vers 17h30. Le cortège sera ouvert par les danseuses brésiliennes de l’école de danse latine Sonqonina. Dans ce cortège, on trouvera notamment les Pierrot d’Arlon , "un groupe très dynamique qui avance en musique", ajoute Jérôme Leclercq.

Brûlage des bosses lundi

Le lendemain, lundi 11 avril, les sociétés folkloriques seront présentes pour un rondeau sur la Grand-Place à 16h. Suivra le feu d’artifice à 21h30 à la plaine communale, avant le brûlage des bosses au même endroit à 22h (gilles et les paysannes), sur la Grand-Place à 22h45 (Les Chenappans) et au Pavé Saint-Joseph à 23h30 (les gilles et les dames de la Dyle). Enfin, des attractions foraines seront présentes durant tout le week-end.