Genappe : le "38 carrefour culturel" est né

L’assemblée constitutive du "38 Carrefour culturel" s’est tenue mercredi: " Il s’agit d’une fusion par absorption du Centre d’Expression et de Créativité Les Ateliers du Léz’arts, de la maison des jeunes Bug-1 et du Relais du visiteur dans l’ASBL du Centre culturel rebaptisée "38 carrefour culturel", explique Vincent Girboux, échevin en charge de la culture de Genappe.Lors de l’assemblée générale, les comptes ont été approuvés, les nouveaux statuts adoptés. Ils garantissent la démocratie participative basée sur la parité entre d’une part, les représentants du secteur associatif et des habitants et d’autre part, les pouvoirs locaux, la Ville et la Province".