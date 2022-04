Le bourgmestre a évoqué l’accueil de la petite enfance pour lequel dix places d’accueil supplémentaires ont été créées et"il y a aussi le projet de crèche I-Dyle qui est en attente d’une programmation de subsides de l’ONE".Il a également mis l’accent sur la propreté avec notamment l’action Be WaPP et l’achat d’une aérogommeuse. Il a aussi évoqué le vivre ensemble avec l’avant-projet de salle polyvalente à côté du Carrefour culturel38, pour lequel"le collège a donné son accord pour introduire la demande de subsides". Dans les enjeux territoriaux, il a relevé le prochain aménagement de la place de Bousval et la création des zones 30 au cœur des villages.

Sur les enjeux climatiques, des voitures partagés sont désormais en service et un opérateur commun avec les Bons Villers a été désigné pour la promotion, la coordination, l’évaluation et le suivi de chantiers de rénovation énergétiques des bâtiments privés. Gérard Couronné a aussi évoqué la production d’énergie renouvelable – avec le cadre éolien pour lequel les résultats des consultations citoyennes seront présentés le 21 avril -, l’isolation des toitures et la pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments de l’Espace 2000.

Pour Écolo, le manque d’ambition persiste

Réaction d’Anne Beghin (Écolo):"Nous estimions en 2019 que le PST manquait d’ambition globale sur les enjeux de la transition agricole/alimentaire, environnementale et énergétique.Nous le pensons toujours et restons inquiets. Nous vous encourageons à dépasser largement les ambitions du PST dans les deux années à venir. Les événements récents renforcent notre inquiétude par rapport à notre dépendance énergétique et alimentaire".

"Nous avançons par phases. On ne sait pas faire mieux pour l’instant. Il faut aussi apprendre à compter…", a répondu le bourgmestre.

De son côté, Tiffany Fevery (PS) s’est montrée admirative devant l’ampleur des réalisations.