Court-Saint-Étienne : ouverture d’une réparothèque à la gare

L’ASBL vient d’obtenir un local plus grand dans l’ancienne gare de Court-Saint-Étienne. Dès ce vendredi 13 octobre, elle ajoute une nouvelle corde à son arc. En plus des initiatives déjà existantes à la gare autour de la réparation, comme le repair café et l’atelier vélo "Au passage", les Ateliers Rawète ouvrent une réparothèque au sein de laquelle le public pourra venir recoudre, raccommoder, recoller, visser, apprendre tous les gestes simples qui permettent de faire durer la vie des objets quotidiens: "Jusqu’ici, nous avions des ateliers de confection. Nous proposons maintenant des ateliers de réparation. Pour le lancement du projet, nous avons décidé de nous concentrer sur les réparations textiles (vêtements, linge de maison, etc.). L’idée est de rendre les personnes autonomes. Elles sont encadrées par une personne-ressource, elles bénéficient de tout le matériel sur place: machines à coudre, matériel spécifique, une tutothèque avec des exemples concrets de réparations, des tutoriels, des livres ressources…", explique Tatiana Vanhelmont, coordinatrice de l’association.

Inauguration pour le public ce vendredi

L’accès est libre durant les heures d’ouverture, le mardi de 9 h 30 à 15 h 30, le mercredi de 17h à 21h et le samedi de 10h à 13 h.

"Nous allons lancer également une série d’ateliers collectifs thématiques en partenariat avec d’autres associations actives autour des mêmes questions de durabilité. En janvier 2024, nous espérons ajouter de nouvelles catégories d’objets à réparer: petit mobilier en bois, petits appareils électriques… poursuit Tatiana Vanhelmont. La réparothèque est un projet commun porté par l’ASBL Rawète et l’ASBL Quatre Quarts Citoyens. Il a été impulsé grâce au soutien de la Région wallonne (SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement) et du Plan de relance de la Wallonie, dans le cadre de l’appel à projets “Tiers-Lieux ruraux”."

La soirée d’inauguration des locaux, qui se doublera d’une présentation du projet au public, a lieu ce vendredi 13 octobre, de 18 h 30 à 21 h, dans l’ancienne gare de Court-Saint-Étienne.