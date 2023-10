Court-Saint-Étienne : la quantité des déchets résiduels est en baisse

Après neuf mois, l’échevin tire les premiers enseignements: "Nous constatons une diminution de près de 30 kg par habitant et par an d’ordures ménagères et une augmentation de près de 15 kg par habitant et par an pour les déchets organiques pour les collectes en sac. La diminution des déchets résiduels s’explique par l’extension du tri des PMC (sac bleu) et la collecte hebdomadaire des déchets organiques. Ces derniers sont envoyés dans une filière de biométhanisation. Ils sont transformés en énergie renouvelable (biogaz) et valorisés comme engrais. C’est tout bénéfice pour l’environnement et l’agriculture locale. Le bénéfice se traduit également au niveau de l’empreinte carbone avec la réduction du charroi sur les routes. En plus, cette diminution de fréquence de collecte permet de limiter l’impact de l’augmentation des coûts pour les citoyens".

Tout le monde n’est pas ravi

Cette nouvelle manière de procéder ne ravit pas tout le monde dans la commune. Certains citoyens sont mécontents du système. Ils souhaitent un retour à l’ancienne fréquence de collecte: "Du côté des autorités communales, nous notons quelques difficultés mais dans l’ensemble les habitants semblent avoir pris le pli. Nous constatons des soucis à quelques endroits du centre-ville, notamment autour de l’artère principale et de la place communale. Des sacs sont encore déposés aux mauvais jours et sans respect du changement de fréquence. Un agent du service environnement circule régulièrement afin de trouver les citoyens responsables. Il prend contact avec eux, leur explique le changement et, le cas échéant, dresse procès-verbal. L’inBW a annoncé vouloir généraliser le changement de fréquence à l’ensemble des communes de la province", termine Steve De Wevere.