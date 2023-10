Court-Saint-Étienne: la salle Notre-Dame de Tangissart intéresse la Commune

Anne Chevalier (Écolo) estime que le site manque d’espaces verts: "Il aurait été utile d’inclure en charge d’urbanisme une exigence forte d’espaces verts avec vocation de devenir des îlots de fraîcheur".

Elle s’est interrogée sur l’intérêt d’une telle salle: "Aujourd’hui, la demande de location d’une salle communale est plus importante que l’offre. Pour louer la salle Defalque, il faut s’y prendre six mois à l’avance, et encore".

Il y a un besoin et une volonté de permettre aux Stéphanois de se retrouver et de tisser du lien social", a répondu l’échevin Jean-Christophe Jaumotte (Liste du Mayeur). L’échevine Mary-Line Romain (Liste du Mayeur), en charge de la gestion des salles, veut l’employer dans le cadre de la lutte contre l’isolement des aînés:" Nous comptons leur ouvrir la salle pour leur permettre d’aller taper la carte, jouer aux jeux de société", a-t-elle indiqué.

La salle Notre-Dame est à vendre

Par ailleurs, la Commune a un œil sur la salle Notre-Dame de Tangissart: "Les propriétaires, qui ont géré cette salle de manière remarquable, souhaitent la vendre. Notre objectif repris dans le plan stratégique est de créer des salles communales dans les villages. Nous utilisons cette salle pour les cours de gymnastique de l’école de Tangissart. Le Collège demande un mandat pour négocier le prix d’achat avec les propriétaires", a annoncé le bourgmestre, Michaël Goblet d’Alviella (Liste du Mayeur).

"C’est une bonne idée, a lancé Michel Tricot (Écolo). Il faut toutefois savoir que des investissements en matière de chauffage, d’électricité sont à prévoir. Le rapport d’expertise fait état de toitures en amiante pour la salle et le hangar situé à l’arrière. Cela doit être réglé vu la proximité de l’école et des scouts qui trouvent abri dans le hangar lorsqu’il pleut".

Le bourgmestre est conscient que des investissements seront nécessaires: "L’estimation (environ 475 000 € selon le rapport d’expertise) tient compte de l’état. Je pense que les personnes veulent vendre, elles se dévouent depuis des années pour la gestion de cette salle et elles ont pris de l’âge. Cette salle est dans un très bon état général, abstraction faite de la toiture".