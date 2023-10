Court-Saint-Étienne : succès pour le marché des producteurs locaux lancé en avril

Le dernier marché des producteurs 2023 s’est déroulé vendredi dernier. L’opération a débuté le dernier vendredi du mois d’avril pour se terminer ce vendredi 29 septembre. Cinq des six marchés programmés ont pu se tenir, celui du mois d’août a été annulé en raison des conditions climatiques. Vendredi dernier, il y avait beaucoup de monde sous le hall 11 où se tient ce marché. "Tout le monde était ravi, exposants et visiteurs. Je pense que ce marché est bien lancé de la même manière qu’un marché traditionnel. Avec un peu plus de publicité, nous pourrions attirer plus de monde encore. Nous avons encore des demandes de nouveaux exposants. Claire Trassaert, notre employée, va recontacter les exposants. Je pense que l’on peut envisager de continuer l’année prochaine et même étoffer ce marché", explique l’échevine Mary-Line Romain.