Court-Saint-Étienne implique ses citoyens dans le plan climat

La Commune de Court-Saint-Étienne mobilise ses citoyens en matière de rénovation énergétique et de politique climatique. La première réunion du comité d’accompagnement du PAEDC (Plan d’Actions Énergie Durable Climat) se tiendra ce lundi 2 octobre, à 20 h, à la salle Defalque, en compagnie des représentants des autorités communales, de la plateforme de rénovation En’Hestia et des citoyens: "La réunion est publique et ouverte à tous. Elle a pour objet, tout d’abord, d’introduire les principales actions en cours et à venir, notamment la rénovation de certains bâtiments scolaires. Plusieurs initiatives ont déjà été prises afin de mettre en œuvre des actions concrètes. Parmi celles-ci, un projet de pose de panneaux photovoltaïques sur certains bâtiments publics, la mise en place d’une plateforme d’aide à la rénovation énergétique des bâtiments privés ou encore la création d’un service de voitures partagées, indique Steve De Wevere, échevin en charge de la transition. La sensibilisation des habitants étant essentielle, les autorités communales ont décidé de faire un appel à la population afin de créer un comité citoyen qui conseillera et aidera le collège communal dans la mise en œuvre du plan climat."