Court-Saint-Étienne : "Aya", le spectacle où le cheval est roi

Scénographie, moyens techniques et réalisation sont de haut niveau. Les jeux de lumière accompagnent les artistes, amateurs et professionnels, avec poésie. Jamais les spectacles de l’académie Reda n’avaient atteint ce niveau de professionnalisme.

Entre pyrotechniciens/jongleurs, voltigeurs, acrobates, et cavaliers, le spectacle est parfaitement rythmé. Au milieu de tous ces talents, les chevaux semblent presque dans leur élément naturel, et jouent le jeu dans des numéros tout en harmonie et en complicité avec l’humain. Fluide et beau.