La députée provinciale Isabelle Evrard (PS) veut être tête de liste

Aux élections provinciales, le Brabant wallon est divisé en deux districts: celui de Wavre où Isabelle Evrard postule donc à la tête de liste socialiste et celui de Nivelles où Isabelle Kibassa-Maliba était tête de liste PS il y a six ans. La Tubizienne fut d’ailleurs députée provinciale jusqu’à sa démission, le 14 avril 2021, et son remplacement par Isabelle Evrard, qui était déjà tête de liste dans le district de Wavre.

C’est donc un bilan de deux ans au collège provincial, aux côtés de trois députés provinciaux MR, que la Stéphanoise entend défendre devant les militants et, si ces derniers l’y autorisent, devant les électeurs.

"Je n’aurai fait qu’une demi-mandature. J’aimerais pouvoir aller plus loin dans mes projets, que ce soit dans l’enseignement ou les projets BW 2030, le “made in BW” ou l’agence immobilière sociale…"

Les prétendants à la tête de liste ont jusqu’à février pour se déclarer. Isabelle Evrard n’a donc pas tardé à faire connaître ses intentions. "Pour moi, c’était évident. Je n’allais pas faire semblant d’hésiter. Je suis députée provinciale sortante. J’ai envie de poursuivre mon travail. Je suis donc candidate."

Isabelle Evrard ignore si d’autres personnes viseront la tête de liste dans le district de Wavre.

La députée provinciale envisage de demander au conseiller provincial et chef de groupe Cédric Verté de l’accompagner sur un "ticket" qui se partagerait les deux premières places de la liste. La deuxième étant pour le Rixensartois.