Court-Saint-Étienne : la cyclostrade démarrera de la rue Belotte

Un carrefour intermodal

L’association I See proposait un parcours de sensibilisation à la mobilité avec une déficience visuelle: "Le public était invité à porter des lunettes spéciales, accompagné par un chien guide", souligne Mélanie Laroche.

Une balade pédestre était animée par le Patrimoine stéphanois, des balades à vélo pour cyclistes confirmés étaient proposées par le Gracq, mais aussi des balades cyclables familiales sur le RAVeL par Les Chemins du rail.

De nombreuses activités étaient prévues à la rue Belotte, carrefour intermodal de la commune: "Nous sommes ici à côté de la gare, les voitures partagées stationnent à proximité, il y a les boxes pour vélos, nous sommes sur le pré-RAVeL, à proximité des écoles…"

Gratter dans le talus

Le maillage est donc complet. C’est aussi de là que démarrera la cyclostrade qui doit relier les gares de Court-Saint-Étienne et de Wavre: "La Région wallonne impose une largeur de 4 mètres sur tout le parcours pour les vélos. La cyclostrade devrait être collée contre la clôture qui sépare le site et les rails. On devra gratter dans le talus. Nous devrions également installer un itinéraire piéton distinct. Cela risque d’être un peu juste en largeur à certains endroits du parcours. Nous aurons également un parking pour les navetteurs SNCB. J’aimerais à terme redessiner la place devant le Foyer populaire pour la rendre plus conviviale", poursuit Mélanie Laroche.

La société Construct Me, en charge du développement du site Henricot II, a dû revoir ses plans. Elle vient d’introduire une demande de permis avec des plans modificatifs. Cette demande est à l’enquête publique depuis ce mercredi et jusqu’au 20 octobre 2023.