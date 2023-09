La ministre Tellier veut participer à ses premières élections

Si les militants Écolo soutiennent ce choix, la Stéphanoise participera à ses premières élections. Céline Tellier n’était, en effet, pas candidate avant d’avoir été appelée à devenir ministre par Écolo, en 2019.

La ministre de l’Environnement dit avoir eu quelques doutes au moment de décider si, oui ou non, elle allait se présenter aux prochaines élections: "Cela fait de nombreux mois que je réfléchis à la suite de mon engagement politique, vu que je ne me suis jamais présentée aux élections, a-t-elle répondu à Julie Morelle. J’ai pris le temps de peser le pour et le contre, parce que le monde politique est un monde complexe, dans lequel il y a parfois des déceptions mais aussi des choses magnifiques, des projets qu’on peut mener, par exemple la création de deux parcs nationaux, un projet majeur dont je suis extrêmement fier. Mais se posait aussi la question de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, qui est loin d’être négligeable quand on est ministre et qu’on est seule avec son enfant, ce qui est mon cas."

Céline Tellier pointe aussi, dans les éléments qui auraient pu freiner la suite de son engagement, la méfiance de certains citoyens, "toutes les attaques qu’on peut se prendre au quotidien, est-ce que ça vaut la peine de continuer ?" La réponse de la Stéphanoise est donc positive. Reste à voir si ce sera aussi le cas des militants Écolo du Brabant wallon. Il n’est pas sot de penser qu’ils ne se priveront pas de l’opportunité d’avoir une ministre sortante sur leur liste.