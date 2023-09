Court-Saint-Étienne : des poteaux de signalisation sur une piste cyclable, "c’est évidemment une erreur"

Ubuesque au point d’être évoquée en séance plénière, l’affaire des nouveaux panneaux de signalisation aux limites de la commune de Court-Saint-Étienne n’est pas plus du goût du ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo), que du goût du député wallon André Antoine (Les Engagés). Le second a donc interrogé le premier au parlement wallon à propos de ces panneaux de signalisation d’entrée et de sortie d’agglomération installés vendredi dernier sur la N275, aux entrées et sorties des villages de Faux et La Roche. Un des deux poteaux supportant le panneau de signalisation est placé presque au milieu de la piste cyclable en quatre des six endroits.