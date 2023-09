Court-Saint-Etienne : des poteaux de signalisation sur la piste cyclable à la Roche et Faux

Des panneaux de signalisation d'entrée et de sortie d'agglomération ont été installés vendredi dernier sur la RN275, aux entrées et sorties des villages de Faux et La Roche. Un des deux poteaux supportant le panneau de signalisation est placé en plein milieu de la piste cyclable en quatre des six endroits où cette signalisation est placée, à l'entrée et la sortie de Faux, de chaque côté de la route.