Court-Saint-Étienne: une crèche de 14 lits à la Quenique

Le coût des travaux est estimé à 483 815,71 €. Ces travaux sont divisés en cinq lots: aménagement intérieur (197 498,33 €), égouttage et aménagement extérieur (38 338,85 €), électricité et ventilation (40 668,10 €), menuiseries et isolation extérieures (106 776,45 €), plomberie/chauffage (100 533,98 €). "Si les offres qui nous arrivent ne rentrent pas dans le budget alloué, le collège communal n’attribuera pas le lot relatif aux menuiseries et à l’isolation extérieures. Ce sera alors réalisé dans un deuxième temps. Cela n’empêcherait pas l’ouverture très prochainement" a indiqué le bourgmestre, Michaël Goblet d’Alviella (Liste du Mayeur).

Un legs de 531 000 €

Anaïs Armand (Écolo) a réagi: "Nous sommes heureux de voir que ce projet avance. même s’il ne répond pas entièrement aux besoins criants en matière de places d’accueil. La Maison communale d’accueil de l’enfance (MCAE) fermée en 2017 comptait 24 lits. Il nous a toujours été présenté que des travaux seraient assez rapidement effectués pour ouvrir deux co-accueils de 12 lits chacun. Pourquoi maintenant 14 lits ? Pourquoi ne pas y créer directement une crèche ? L’ONE a annoncé la fin des co-accueils en 2025… Vous vous réservez le droit de ne pas attribuer un lot si le budget est dépassé. Est-ce que cela va dépendre des droits de succession à payer suite au legs de Monsieur Sterkendries ?", a interrogé la conseillère. Pour rappel, Aloïs Sterkendries a fait un don de 531 000 € à la Commune en 2019, à condition que cet argent serve à l’acquisition ou la rénovation d’un bâtiment destiné à l’accueil de la petite enfance.

Réponse du bourgmestre: "Nous n’avons pas d’information sur le montant des droits à payer sur la donation. Nous avons fait une déclaration de succession après que le ministère des Finances nous a signalé que des droits seront à payer. Nous attendons de connaître le montant de ces droits. Cela ne nous empêche pas de lancer le marché une fois l’entièreté de la somme inscrite au budget. La MCAE de 24 lits a été fermée en 2017 et n’était subsidiée que pour 12 lits. La fermeture a été décidée lors de l’ouverture de la crèche de 42 lits entièrement subsidiés sur le site Henricot 2. Nous avons le projet d’une deuxième crèche de 14 lits au Val de Croix. Avec les 14 lits de la Quenique, nous aurons créé 28 lits supplémentaires au cours de cette législature".