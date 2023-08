Une escapade de 1 000 km à vélo pour Escalpade, le beau défi du Stéphanois François Henrion

"Pour moi, c’est une grande première, souligne François Henrion. Jamais je ne me suis lancé dans un tel projet, jamais je n’ai réalisé une telle distance. Pourquoi le faire aujourd’hui ? Parce que j’avais envie de prendre du temps pour moi. Maintenant, il fallait que je trouve une occupation pour ce temps libéré et voilà comment m’est venue l’idée de partir seul à vélo. En plus, je suis très sensible à la cause du handicap et comme je suis administrateur chez Escalpade, je me suis dit que ce serait bien de rouler pour l’association aussi."

"Nouvelles solutions de support pour des jeunes polyhandicapés"

Présente à Louvain-la-Neuve et à Limal, l’ASBL Escalpade est active depuis plus de 25 ans maintenant, et offre différentes solutions de jour (école primaire et secondaire, centre de jour, stages pendant les vacances) pour un public porteur de handicap moteur parfois sévère ( www.escalpade.be) et "pour le futur, Escalpade est en route pour développer de nouvelles solutions de support pour des jeunes polyhandicapés, des jeunes présentant des handicaps multiples nécessitant une assistance médicale".

"Je vous remercie donc du fond du cœur pour votre support, en faisant appel à votre parrainage", laisse-t-il comme message sur le site de collecte de fonds.

Son objectif est double: récolter des fonds et assurer la notoriété d’Escalpade.

À raison de 5 € par kilomètre, le Stéphanois espère récolter un total de 5 000 €.

Père de quatre enfants, dont un, Martin, est un habitué des défis du genre, François a choisi la route du Sud et de Milan "parce que Martin m’a dit que la route était magnifique avec la traversée des Alpes notamment".

Et qui dit Alpes, dit grosses montées: "Il y a en effet une journée avec un solide col de 25 km mais j’ai quelque peu intensifié mes sorties ces derniers jours. Je suis bien préparé mentalement. Et puis, je ne suis pas en surpoids et je ne suis pas en mauvaise condition, ce qui fait que je ne stresse pas d’autant plus que je me suis laissé deux jours de battement pour atteindre Milan."

En plus, il voyage léger sur un vélo type gravel: "Pour le bivouac, je verrai au jour le jour entre logement à la ferme ou en petite auberge. Je prends un sac de couchage et un matelas mais pas de tente".

Il entend parcourir 100 km par jour, et donc récolter 500 € par jour pour Escalpade. Départ le mardi 29 août. Un chouette défi.

Pour aider François et Escalpade: escalpade.koalect.com/fr-FR/project/francois-parcourt-1000-km-pour-escalpade?tab=overview