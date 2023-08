Court-Saint-Étienne encourage la rénovation des logements

Un quick scan gratuit

Les personnes intéressées peuvent obtenir un quick scan de leur logement: "C’est une approche rapide de la situation existante, ce sont aussi des pistes de solution. Ce quick scan est financé par la Région wallonne, il est gratuit pour l’habitant", poursuit Steve De Wevere.

Si la personne confirme son intérêt, un audit plus approfondi des travaux à réaliser dans le logement est établi, avec évaluation des subsides possibles: "Cet audit est subsidié en partie par la Région. Le collège communal étudie la possibilité d’intervenir financièrement pour que l’opération soit gratuite pour l’habitant", poursuit l’échevin.

La troisième opération consiste à rechercher des devis auprès des sociétés de la région. Cette phase est également payante, elle coûte 250 €. Une fois les travaux lancés, la plateforme suit le chantier, vérifie la bonne exécution du travail. Ensuite, elle refait un certificat PEB.

28 actions

La Commune de Court-Saint-Étienne s’est engagée dans la Convention des Maires à réduire de 55% ses émissions de CO2 pour 2030 et à atteindre le zéro carbone en 2050. De 2006, date de référence, à 2018, la diminution était de l’ordre de 12%: "Nous avons identifié 28 actions dans le plan Énergie Climat. Certaines actions sont entamées, d’autres doivent l’être. Nous ferons un nouveau point de la situation dans deux ou trois ans. Nous avons engagé un conseiller en énergie qui travaille sur le sujet. Les logements, bâtiments publics et le transport sont les gros pollueurs. Pour le transport, les points noirs sont la N25, la N237 et la N275. Ce sont des routes régionales sur lesquelles toute proposition doit être validée par la Région wallonne".

0493 87 38 38, www.enhestia.be.