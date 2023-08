Court-Saint-Étienne: le ponton indissociable de la fête à La Roche

La kermesse de La Roche est célèbre par la présence d’un ponton qui en fait sa particularité: "Si l’on excepte les années Covid, nous avons toujours eu un ponton pour la fête. Depuis que Jean-Pierre Toury ne vient plus avec son ponton, nous louons le ponton et la viole et nous gérons la vente des boissons", signale Pascal Romain, président du comité des fêtes de La Roche.