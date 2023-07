Court-Saint-Étienne : ils ont besoin de soutien financier pour leur voyage au Sénégal avec Action Damien

Pour rappel, Action Damien est une organisation médicale belge non marchande qui se mobilise en faveur des personnes souffrant de la lèpre, de la tuberculose et d’autres maladies infectieuses qui touchent en particulier les communautés les plus vulnérables.

Action Damien compte plus d’un millier de collaborateurs. En Belgique, mais surtout en Afrique, en Asie et en Amérique latine. L’organisation rappelle aussi que 99% du personnel est local vu que ces personnes connaissent leur pays comme nul autre.

"L’objectif premier de ce voyage est de permettre à ces élèves d’aller comprendre la réalité sur place, de pouvoir échanger avec des jeunes de là-bas et de revenir comme porte-parole en Belgique pour conscientiser les jeunes aux enjeux actuels", explique Vinciane Patigny, la responsable "bénévolat & éducation" chez Action Damien.

7 000 € à trouver pour financer le voyage

Seulement voilà, le coût d’une telle expédition se chiffre à près de 15 000 €. À l’aide de différentes activités, les élèves ont déjà réuni plus 8 000 €, il leur manque donc encore environ 7 000 € pour couvrir les frais (transport, logement en mission locale, nourriture, vaccins, visas, passeports…).

"Nous cherchons donc des sponsors et des donateurs qui pourront nous aider en finançant une partie de ce voyage, disent les élèves. Nous aider à partir, c’est aider Action Damien car notre implication future pour l’organisation sera très certainement nourrie à 200% par cette expérience."

Un professeur comme moteur

Un tel projet de voyage solidaire n’est pas nouveau au collège Saint-Étienne. En 2012 déjà, un enseignant et un élève du collège ont eu l’occasion de partir au Nicaragua dans le cadre d’un voyage organisé par Action Damien afin de découvrir les actions que l’ONG mène dans ce pays. En 2022, Grégory Lefèvre, l’enseignant parti au Nicaragua, a recontacté Action Damien afin d’organiser un voyage avec des élèves du collège pour leur faire vivre une expérience équivalente.

"Découvrir de nouvelles facettes d’Action Damien, c’est continuer fidèlement un engagement de plusieurs années, explique Grégory Lefèvre. J e suis notamment touché du fait que chaque personne compte: un malade est avant tout un être humain. Aller sur place, c’est aussi me sentir plus proche de toutes ces personnes. Je suis persuadé que ce voyage aura une part éducative importante pour les jeunes et les aidera peut-être dans leurs choix d’avenir."

Après un appel à candidatures et des entretiens individuels, 6 jeunes ont ainsi été sélectionnés pour réaliser ce voyage qui permet "à Action Damien de renforcer son offre éducative en investissant dans des jeunes pour les rendre acteurs de réflexions, de communications et d’actions sur des thématiques centrales comme l’accès aux soins de santé, la lutte contre la pauvreté, la stigmatisation, l’égalité des genres ou encore les relations de partenariat Nord-Sud".

Des maladies qui ont un profond impact sur la vie des personnes touchées

La lèpre et la tuberculose sont des maladies liées à la pauvreté qui restent endémiques dans certaines parties du monde. Ces maladies ne sont pas seulement des problèmes médicaux mais elles ont un profond impact sur la vie des personnes touchées qui se retrouvent stigmatisées et exclues.

"Là-bas nous irons à la rencontre de personnes atteintes de la lèpre et de la tuberculose. Le but est de voir leurs conditions de vie et de prendre conscience de la gravité des choses. En se rendant sur place nous pourrons observer le travail qu’Action Damien réalise pour améliorer la situation des personnes atteintes par ces maladies. Ce projet me tient vraiment à cœur", souligne Jeanne, une des élèves qui participera au voyage, voyage qui n’est pas l’aboutissement de la réflexion de ces jeunes mais au contraire son commencement.

Il est possible à tout un chacun de faire un don au BE67 7321 0100 0087 avec comme communication "Voyage Sénégal CSE" ou via le lien fundraise.actiondamien.be/projects/destination-action-damien