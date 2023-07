"Ce programme fixe les objectifs à atteindre et les actions à entreprendre sur la commune pour les dix ans à venir en matière de développement rural, a expliqué Laëtitia Lamarcq. Le processus d’élaboration a été participatif, 1 011 personnes y ayant pris part."

Cinq enjeux ont été identifiés : gérer et sécuriser les déplacements, protéger les ressources naturelles, soutenir le secteur agricole, créer des lieux de vie et infrastructures collectives, développer les activités économiques et touristiques.

Après trois ans de réflexions, la commission locale de développement durable de Court-Saint-Étienne, composée de 3/4 de citoyens et 1/4 d’élus, avait approuvé le projet de PCDR qui vient donc de franchir une nouvelle étape en étant adopté par le conseil communal, Écolo s’abstenant toutefois.

32 projets à réaliser en 3 phases

Une fois ratifié par le gouvernement wallon, le PCDR deviendra effectif. Il contient 32 projets à réaliser en trois phases (0 à 3 ans, 3 à 6 ans et 6 à 10 ans).

L’aménagement de la place de Sart en faveur des piétons, un lieu d’intermodalité à la rue Belotte, favoriser la biodiversité, accroître l’utilisation d’énergies renouvelables, aménager la place de Beaurieux sont repris en phase 1.

La phase 2 reprend, par exemple, l’aménagement de la rue de la Quenique et de la rue du Ruchaux, l’aménagement du sentier 103 entre Faux et Suzeril, soutenir le milieu agricole, améliorer la convivialité place Baudouin Ier, aménager le cœur du village de Tangissart...

Dans la phase 3, on retrouve notamment les voitures partagées dans les villages, une salle de village à Tangissart, aménager l’ancienne école de Beaurieux, rénover le bâtiment du foyer populaire, redynamiser le marché hebdomadaire...

Anne Chevalier (Écolo) a regretté qu’en cours de procédure, "le projet d’éolienne citoyenne soit devenu accroître l’utilisation des énergies renouvelables et de retrouver le sentier 103 en priorité 2. Des citoyens regrettent que la place de Beaurieux soit dans la première priorité. Nous aurions préféré un projet dont tous les citoyens sont bénéficiaires."

Xavier Marichal (Écolo) s’est, lui, interrogé sur le processus participatif : "L’aménagement du sentier 103 a été plébiscité par 2 500 personnes il y a dix ans. Il a ensuite été repris dans un budget participatif approuvé par le collège communal mais le voici en priorité 2."

Pour Écolo toujours, Michel Tricot a regretté que la thématique de la biodiversité n’ait pas été suffisamment prise en compte.

Les échevins Mélanie Laroche et Jean-Christophe Jaumotte (Liste du Mayeur) ont évoqué la séquence des phases. "Les phases ne constituent pas un ordre de préférence mais un calendrier réaliste de mise en œuvre des projets."

Selon Jean-Christophe Jaumotte, "il n’est pas réaliste de mettre le sentier 103 et l’éolienne citoyenne en phase 1, sans être propriétaire des terrains."