Place aux artistes a débuté dimanche

Le premier spectacle de théâtre d’ombres n’a pas rencontré le succès escompté en fin d’avant-mid. Le spectacle "A contre-courant" de la compagnie Odile a lui rassemblé un nombreux public, tout comme le concert "Les Yeux ouverts" d’Ici Baba.

Trois autres dates

Les festivités se poursuivent dès ce samedi 15 juillet, sous le hall 11 à la place des Déportés: "Il s’agira d’une soirée festive avec une démonstration et initiation à la danse Country organisée par Colin Ghys. Nous aurons ensuite le concert du chanteur Antoine Armedan à 19 h 15 et un spectacle de cirque à 20 h 30. Des activités se dérouleront encore le 28 juillet où le rire sera à l’honneur dans"What the fun"et une journée finale à la chapelle de Sart-Messire-Guillaume le 27 août. Toutes les activités sont gratuites excepté pour What the fun, le spectacle d’humour pour lequel nous demandons 5€, poursuit Mary-Line Romain. S i nous pouvons organiser un tel programme, c’est grâce au concours du Centre Culturel du Brabant Wallon et plus particulièrement de Camille Jumeau et de Françoise Kolen".