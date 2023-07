La bibliothèque a déménagé à la rue Defalque

La bibliothèque et ludothèque communale de Court-Saint-Étienne a déménagé dans ses nouveaux locaux à la rue Defalque, dans l’ancienne école Defalque située derrière la salle du même nom. L’accès se fait par le petit couloir situé à gauche de la salle: "L’académie se sentait à l’étroit et louait des locaux coûteux à Ottignies. Elle voulait récupérer de l’espace. Elle a repris les locaux occupés par la bibliothèque à la rue de la Quenique. Je me réjouis qu’une solution ait été trouvée pour le maintien de notre bibliothèque, installée désormais dans l’ancienne école Defalque", indique l’échevin de la culture, Mary-Line Romain. Un espace est dédié aux enfants dans les nouveaux locaux.