"Nous avons cette fois une belle édition avec la présence d’un apiculteur, de maraîchers et aussi d’un producteur de produits à base de myrtilles. L’offre est variée", soulignait Claire Trassaert, en charge de l’organisation du marché au sein de l’administration communale.

Le miel remplace le sucre dans l’alimentation

Les apiculteurs n’avaient pas de miel à proposer fin avril et fin mai. Ils n’avaient donc pas pu être présents. Thierry Vanhamme, apiculteur à Beaurieux, était cette fois présent avec sa compagne Laura: "Je suis apiculteur amateur. Ce n’est pas mon activité principale. J’ai débuté il y a trois ans pendant le Covid. Un ami m’a vendu des ruches. C’est un hobby, je le fais par plaisir", indique-t-il.

Il a récolté 250 pots de miel de printemps cette année: "J’ai quatre ruches chez moi et quatre autres ruches chez ma maman de manière à ne pas tout avoir au même endroit et ennuyer le voisinage. J’ai récolté 250 pots de miel de printemps cette année. Le miel nous sert pour notre consommation. Je remplace tout ce qui est sucre par du miel dans notre alimentation. Ici, j’ai une cinquantaine de pots à vendre".

Le miel d’été mi-juillet

Il vendait du miel liquide et du miel crémeux à la consistance onctueuse vendredi dernier au marché de producteurs locaux: "Pour le miel crémeux, on utilise du miel déjà cristallisé de l’année précédente et on y ajoute 10% de miel frais que je mélange. Je suis autodidacte. Je me documente, je demande conseil auprès d’apiculteurs expérimentés".

Thibaut Vanhamme ne sait pas s’il sera présent au marché des producteurs fin juillet: "Le miel d’été est prévu mi-juillet. Je le mets ensuite une semaine en maturation avant de le mettre en pot. Si ce n’est pas pour fin juillet, je compte revenir fin août", poursuit l’apiculteur stéphanois.