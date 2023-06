Court-Saint-Étienne : les fans rendent hommage à Claude Barzotti

Le public était invité pour la cérémonie: "J’ai fait la connaissance de Claude en 2018 lorsqu’il était malade, je l’étais aussi. C’était important pour moi d’être présente. C’est la moindre de chose que d’être ici ce vendredi", signale Viviane, une habitante de Wauthier-Braine.

De Walcourt et du Nord de la France

Gaëtane est venue de Walcourt: "Je l’ai rencontré lors de ses concerts et aussi lorsqu’il était chez l’amie de sa copine. C’était quelqu’un d’une gentillesse exemplaire. Il avait un grand cœur. Je connaissais une cousine de Claude. C’est ainsi que nous nous sommes rencontrés, que nous avons sympathisé. J’ai ensuite assisté à des concerts mais je suis partie à l’étranger, je pouvais donc moins le suivre. Je l’ai accompagné notamment lorsqu’il avait été invité par une radio. Il était toujours très simple. On a beaucoup de souvenirs avec lui".

Certaines personnes sont venues du Nord de la France: "Nous étions fans de Claude. Nous voulions lui rendre hommage", indiquaient plusieurs personnes.

Des voisins proches

Il y avait aussi de gens de Court-Saint-Étienne: "Claude, on le rencontrait dans le village, à la Poste. On n’était pas amis, c’était une connaissance. On a suivi sa carrière. C’était notre jeunesse. Je suivais surtout ses prestations à la télévision", indique une Stéphanoise. Une autre dame de Court-Saint-Étienne: "J’habitais Vieux-Genappe à l’époque et le bureau comptable pour lequel je travaillais s’occupait de sa comptabilité. Il venait y déposer ses papiers. Je suis allée le voir en concert à la salle Gossiaux, à Bousval. Il y a des années de cela…"

Pour rappel, les funérailles de Claude Barzotti se dérouleront ce samedi 1er juillet, à 11 h, à l’église Notre-Dame de Tangissart.