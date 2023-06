Court-Saint-Étienne : les Pastoureaux en concert samedi à l’église Saint-Étienne

Le chœur Les Pastoureaux, créé en 1974, est dirigé par Philippe Favette et Xavier Devillers. Il est composé de jeunes garçons de 8 à 15 ans: "Ils chantent les voix de soprano et alto. Des jeunes de 16 à 25 ans, et quelques personnes plus âgées, tiennent les pupitres ténors et basses, indique Xavier Devillers. Nous recrutons nos choristes principalement via les écoles, quelques-uns arrivent par le bouche-à-oreille. Chanter dans les chorales ne fait pas partie des traditions en Belgique francophone, au contraire d’autres pays comme l’Allemagne ou l’Angleterre".