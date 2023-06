Après "l’arrachage brutal de 400 m de haie", Court-Saint-Étienne va travailler à un règlement pour protéger arbres et haies

Le conseiller communal Xavier Marichal (Écolo) a proposé mardi soir au conseil communal un règlement communal visant à mieux protéger les arbres et les haies: "Le but n’est pas d’empêcher que des choses aient lieu. Si des tailles, des recépages ou abattages d’arbres doivent avoir lieu, nous voulons que ce soit fait d’une manière consciente et analysée, que cela fasse l’objet d’une réflexion préalable. Il s’agit de rendre ces opérations tributaires de l’octroi préalable d’une autorisation, a-t-il indiqué. Nous demandons également de veiller à une compensation systématique afin de préserver de manière globale l’ampleur du patrimoine arboré sur le territoire de Court-Saint-Étienne".