Le Vestiaire a même réalisé une robe de mariée avec du jeans de récupération à Court-Saint-Étienne

Mais, le Vestiaire, c’est aussi un lieu de rencontres, des ateliers de couture, de tricot, de créations textiles, de customisation de tissus, de création de bijoux et d’upcycling.

Défilé avec le collège communal

Chaque année, l’équipe du Vestiaire propose un défilé en ouverture des festivités de la Braderie Stéphanoise. L’idée est de mettre en valeur les vêtements que tout un chacun peut y trouver, mais aussi les créations issues de ses ateliers. "Parmi les personnes qui défilent, nous avons quelques-uns de nos bénévoles mais aussi des personnes de la Commune. Et cette année, tous les membres du collège communal ont défilé, y compris le bourgmestre, Michaël Goblet d’Alviella, qui avait réussi à maintenir le suspense sur sa présence jusqu’à la toute dernière minute", explique Anastassia Godeaux, responsable du Vestiaire.

Le bourgmestre, comme les autres membres du collège communal, a joué le jeu. ©ÉdA

Dimanche, le défilé en musique a été suivi et apprécié par le nombreux public confortablement installé à la place des Déportés.

Il s’est déroulé en deux parties. La première partie donnait une idée des vêtements que l’on peut trouver dans le magasin situé avenue de Wisterzée

Dans la deuxième partie, le jeans était mis à l’honneur. "Grâce à l’upcycling, notre équipe de couture, composée de Hanna Senchenko, Zineb Sidada, Marie Kensier, Marie Grimmiaux, Monique Damman et Olena Sokolovska, a mis le denim à l’honneur dans toutes les tenues créées dans notre atelier. Pourquoi le jeans ? Parce qu’il est solide, indémodable et cool. Toutefois, sa production demande une quantité importante d’eau et de produits toxiques."

Cette seconde partie du défilé a permis de découvrir toutes ces créations en jeans, pantalons, jupes, vestes... Le défilé s’est terminé comme il se doit par la présentation d’une superbe robe de mariée, portée par Victoria et en partie réalisée avec du jeans de récupération.