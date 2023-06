Court-Saint-Étienne: Noir Frites Rouge jouera ce week-end à la Braderie stéphanoise

Pour la brocante, les exposants (180 samedi, 170 dimanche) s’installeront dans les rues du centre aux côtés des commerçants qui proposeront leurs meilleures offres durant les deux jours. Les rues seront animées samedi et dimanche avec notamment la présence d’un clown et celle des Majorets de Maransart que le Renouveau Musical de Genappe accompagnera dimanche. La fête foraine sera ouverte les deux jours ainsi qu’une exposition et bourse d’échange de motos anciennes au PAMExpo où un rallye est programmé samedi. Sans oublier la dégustation de spécialités italiennes sous le hall 11.

La braderie proposera une kyrielle d’animations gratuites.

Samedi, sur le podium installé sur la place des Déportés: 12 h, défilé du Vestiaire (vêtements de seconde main) au cours duquel les membres du collège communal monteront sur scène ; 13 h, spectacle présenté par le conseil communal des enfants ; 15 h, prestation de la chorale locale La Sardagne ; 16 h 30, concert de Frédéric Lamory ; 19 h, concert de Noir Frites Rouge (reprises de chansons belges) ; 21 h, bal aux lampions avec sono.

Dimanche, place des Déportés: 10 h, marche matinale au départ de la place ; 13 h, démonstration des écoles de danse ; 15 h, gala de catch ; 16 h 30, concerts jazz d’Aurélien Belle et d’Andy Kirk.

Bar et petite restauration sont prévus les deux jours.

Le parking de la rue des Écoles sera inaccessible les deux jours. Il sera possible de se garer boucle Joseph Dewez, avenue des Prisonniers de guerre et au PAMExpo. L’Intermarché restera accessible via la rue de la Taverne. Le recyparc sera fermé.