Court-Saint-Étienne : succès mitigé pour le marché des producteurs

Le deuxième marché des producteurs et artisans locaux de la saison à Court-Saint-Étienne a rencontré moins de succès, le 26 mai dernier. Une dizaine d’exposants seulement étaient au rendez-vous: "Plusieurs se sont désistés en dernière minute, c’est décevant, commente Mary-Line Romain, échevine du Commerce. Certains nous ont indiqué qu’ils préfèrent participer à des manifestations plus longues plutôt que de venir quelques heures en fin de journée. Ce marché a pour objectif de promouvoir les producteurs locaux. Leur participation est gratuite et le matériel – tonnelles et tables – est mis à leur disposition."