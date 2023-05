Le CPAS de Court-Saint-Étienne va acquérir 18 appartements seniors

2,8 millions d’euros

C’est Steve De Wevere, président du CPAS, qui a détaillé ce projet, tout en précisant qu’une maison de repos ne peut être l’unique solution. Lors d’une réunion programmée à la commune le 10 janvier dernier et consacrée à la place des seniors dans la commune, les personnes âgées ont dit privilégier le maintien à domicile, des logements accessibles financièrement ainsi que des logements avec services. Steve De Wevere: "Nous proposons l’acquisition d’un immeuble neuf de 18 appartements de 60 m2, avec PEB A. Cet immeuble, en passe d’être achevé, est situé au centre de la commune, à côté de toutes les facilités."

Ces appartements seront ergonomiquement pensés pour les personnes âgées: "Les loyers seront de 850 € sans compter les charges (estimées à 150 €). Les locataires, personnes seules ou en couple, seront chez eux. Nous visons les personnes de plus de 65 ans."

Les frais d’acquisition s’élèvent à 2,8 millions d’euros. L’Agence de promotion immobilière du Brabant wallon est actuellement propriétaire du terrain et du bâtiment: "La Commune va acquérir le terrain pour 190 000 €. Le CPAS va souscrire un emprunt de 1,85 million d’euros. Il va bénéficier d’une dotation exceptionnelle de la Commune de 560 000 € et prendre en charge 200 000 € sur fonds propres."

Les mêmes règles d’attribution

Un accompagnement et des services seront proposés aux occupants: "Il y aura des synergies avec la résidence-services voisine Domitys: aquagym, services en matière de restauration, de soins à la personne, de kinésithérapie… La salle polyvalente sera accessible à des heures précises. L’ASBL Habitat et Participation va nous aider à co-construire le projet de logement avec les futurs résidents. Ceux-ci pourront bénéficier des services du CPAS: repas à domicile, activités et animations, suivi personnalisé. L’ASBL Ergo 2.0 va faire des recommandations de suivi des personnes en matière d’ergonomie", a encore indiqué le président du CPAS.

Qui pourra bénéficier de ces appartements où les personnes seront autonomes ? "Nous allons appliquer les règles d’attribution telles qu’elles existent au CPAS pour les 11 maisons sociales et les 9 futurs appartements que l’on aménage dans le bâtiment du home Libouton."