Court-Saint-Étienne relance son marché mensuel de producteurs et artisans locaux sous le hall 11 rénové

"L’édition 2022 ayant rencontré un franc succès, tant auprès des exposants que de la population, le projet est reconduit cette année. Le premier d’entre eux est programmé ce vendredi 28 avril de 17h à 21h sous le hall 11 fraîchement rénové, place des Déportés", explique l’échevine du commerce, Mary-Line Romain.

Les maraîchers ne seront pas encore présents, le début d’année ayant été très pluvieux, les premières récoltes se font attendre: "Nous aurons cette fois plus d’artisans que de producteurs. Il y en aura cependant pour tous les goûts, de l’épicerie fine, la Wister-Z, du miel, la"Voie lactée"avec ses produits laitiers de brebis, du gin local, les chocolat de la ferme de l’Ornoi, des glaces de fruits et aussi de la vannerie, des bijoux en polymère, des articles éco-responsables, des bijoux en pierres semi-précieuses, des bougies naturelles. Au fil des différentes dates d’autres exposants nous rejoindront et notamment les maraîchers", poursuit l’échevine.

La Commune de Court-Saint-Étienne profitera de cette organisation pour inaugurer le hall 11 rénové. Le Patrimoine Stéphanois sera présent pour l’occasion.