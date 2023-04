Court-Saint-Étienne prépare la mise à jour de son Plan communal de mobilité

L’actualisation du PCM s’effectuera en plusieurs phases: "Il y aura une phase de diagnostic, un état des lieux de la situation existante sur l’entièreté du territoire. Ceci nous permettra de déterminer les enjeux en termes de mobilité au sens large. Cela inclut le stationnement, la vitesse, la mobilité douce… Nous aurons ensuite une phase de proposition et un plan d’actions en troisième phase pour lequel nous allons notamment actionner le plan d’investissement communal ainsi que le plan d’investissement Wallonie cyclable."

Court-Saint-Étienne est une commune traversée par de nombreuses voiries régionales: "L’avenue de Wisterzée, la rue Émile Henricot sont au centre de la commune, elles sont pourtant régionales. La rue Defalque, la chaussée de Bruxelles, l’avenue des Combattants sont toutes de voiries régionales sur lesquelles on rencontre un important trafic de transit. La Commune est demanderesse de récupérer certaines voiries régionales. Toutes les voiries seront prises en compte dans le PCM mais il est moins évident d’actionner les leviers sur les routes régionales." Le PCM devra déterminer les points noirs en termes de mobilité: "Nous savons où certains d’entre eux se situent, entre autres, au Ruchaux ou encore à Limauges où le village est traversé par un important trafic de transit."

Premier atelier participatif, le jeudi 27 avril

La démarche sera participative: "Afin d’avoir un plan répondant réellement aux besoins des citoyens, et obtenir une vision la plus complète possible dans tous les quartiers de la commune, les citoyens seront intégrés dans la démarche via des ateliers participatifs tout au long du processus", ajoute Mélanie Laroche.

Le premier atelier, consacré à l’établissement du diagnostic, est programmé le jeudi 27 avril, de 19 h 30 à 22 h, à la salle Defalque, rue Defalque, 6, à Court-Saint-Étienne.

Renseignements complémentaires sur la page Facebook " Commune de Court-Saint-Étienne".